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محمد القرش: البردويل واحدة من أنقى البحيرات على مستوى العالم

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:33 م
بحيرة البردويل
بحيرة البردويل
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عادل نصار
قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن بحيرة البردويل في غاية الأهمية للقطاع، مضيفا أن هناك جهود مهمة تبذل لتطوير البحيرات في مصر.

وأضاف القرش، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن بحيرة البردويل واحدة من أنقى البحيرات المصرية وعلى مستوى العالم.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن فيها أنواع سمك متعددة وعلى درجة عالية من الجودة للتصدير بالإضافة إلى استخدامه في مصر.

وأكد الدكتور محمد القرش ا، أن البحيرة تنتج أسماك بحرية والبوري ومعظم أسماك المياه المالحة موجودة في البحيرة، مشيرا إلى أن هذا التنوع يرفع من نسبة التصدير من أسماكها

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