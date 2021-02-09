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عالم فيروسات بلجيكي يحدد موعد انفراجة أزمة كورونا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:13 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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عادل نصار
أكد ستيفن فان جوشت عالم الفيروسات البلجيكي، أن بلجيكا ارتكبت خطأ في ديسمبر الماضي وقررت تسهيل الإجراءات الاحترازية الأمر الذي تسبب في أزمة كبيرة.

وتوقع جوشت، في تقرير عرضه الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن انفراجة كبيرة في أواخر إبريل المقبل بشأن أزمة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن هذا التوقع جاء بعد مراجعة الوضع الوبائي في مصر.

وفي السياق نفسه أشار ستيفن فان جوشت عالم الفيروسات البلجيكي، إلى أن المصل الصيني والروسي مقبولين والإشاعات الكثيرة لا تجبر العلم على التراجع.

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