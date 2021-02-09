سقوط جرحى بإطلاق نار في مينيسوتا الأمريكية .. واعتقال المشتبه به

قالت السلطات الأمريكية إن رجلًا محليًا يبلغ من العمر 67 عامًا كان معروفًا لدى سلطات إنفاذ القانون فتح النار على عيادة صحية في مينيسوتا يوم الثلاثاء، مما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص تم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة.





وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، وقع الهجوم صباح الثلاثاء في عيادة ألينا في بوفالو، وهي مجتمع يضم حوالي 15000 شخص على بعد حوالي 40 ميلًا (64 كيلومترًا) شمال غرب مينيابوليس. قال كيلي سبرات، رئيس بوفالو هيلث، خلال مؤتمر صحفي إن خمسة مرضى أصيبوا وتم نقلهم إلى المستشفيات، لكنه لا يعرف أيًا من حالاتهم.





تم التعرف على مطلق النار المشتبه به وهو جريجوري بول أولريش من بوفالو. وقال شون ديرينجر، قائد شرطة مقاطعة رايت، إن أولريش كان معروفًا لدى السلطات قبل الهجوم.





قال ديرينجر:"لقد تلقينا عدة مكالمات للخدمة يعود تاريخها إلى 2003".





تسرد سجلات المحكمة العامة عبر الإنترنت الخاصة بأولريتش عددًا قليلًا من الاعتقالات والإدانات للقيادة في حالة سكر وحيازة كميات صغيرة من الماريجوانا من عام 2004 حتى عام 2014 ، معظمها في مقاطعة رايت، بما في ذلك إدانتان بجنح القيادة في حالة سكر والتي نتج عنها أحكام بالسجن قصيرة.





وقال رئيس الشرطة بات بودكي إن الهجوم لا يبدو أنه مثال على الإرهاب المحلي، رغم أنه لم يخض في التفاصيل.