أخبار التوك شو| أحمد موسى ينفعل على الهواء.. وتعليق ناري من لميس الحديدي على أزمة الشحات وكهربا في قطر

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة التي تناقش قضايا المواطنين نعرض لكم أبرزها.

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن النادي الأهلي الذي يخوض منافسة قوية على المركز الثالث في بطولة كاس العالم للأندية يعاني الآن من مشكلة كبيرة بعد قرار "الفيفا " باستبعاد حسين الشحات ومحمود كهربا من اللعب في المباراة القادمة لاختراقهما الفقاعة وقيامهما بالسلام على كابتن محمد أبو تريكة.





وأكدت لميس خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة أون أى، أن قرار الفيفا لا يخص مسألة قيامهما بالسلام على أبو تريكة كشخص أو غيره لكن الأمر يتعلق بخرق القواعد الموضوعة في إطار التدابير الاحترازية، وأتمت قائلة: "مشكلة مزعجة جدًا".









روى المواطن "عبد الفتاح علي" الذي سُجن 27 عامًا، أنه كان محكومًا عليه بالإعدام، وخرج بـ"عفو رئاسي"؛ بعد أن أرسل خطابًا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة المذاع على الفضائية الأولي ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنه دخل السجن أثناء مشاركة مصر في كأس العالم، وخرج في مشاركتنا الأخيرة في مونديال روسيا.









أكد المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي أن مصر خاضت وتحملت 4 أو 5 حروب بسبب القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الظروف الدولية والإقليمية تغيرت تمامًا ونحن الآن أمام إدارة أمريكية جديدة.





وأضاف "الفقي" خلال لقاء له لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية ام بي سي مصر أن فلسطين لديها مؤسسات ديمقراطية معترف بها في الولايات المتحدة الأمريكية.









توجه محمد الهندي، عضو الملف السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، بالشكر، الى جمهورية مصر العربية، على استضافة الحوار الوطني الفلسطيني .





واكد عضو الملف السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الحوار الوطني الفلسطيني يهدف لإعادة الُّلحمة الوطنية، والوحدة الداخلية الفلسطينية.



