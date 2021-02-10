أمريكا توافق على استخدام عقار «إيلي ليلي» في علاج كورونا

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على الاستخدام الطارئ لمزيج شركة "إيلي ليلي" للأجسام المضادة في علاج مرضى فيروس كورونا "كوفيد-19"، وفقا لوكالة "رويترز".





وأظهرت بيانات تجارب مزيج من نوعين من الأجسام المضادة تصنعه شركة الأدوية الأمريكية "إيلي ليلي" أن العلاج ساعد في تقليل خطر دخول مصابي كورونا للمستشفى ومخاطر الوفاة بنسبة 70%.





وفي وقت سابق قالت الشركة إن مزيج بملانيفيماب وإتيسيفيماب مجتمعين لديهما القدرة ليكونا علاجا مهما يخفض بشكل كبير عدد حالات الاستشفاء والوفيات لدى مرضى "كوفيد-19" المعرضين لمخاطر عالية.



