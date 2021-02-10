محمد الشرنوبي وزوجته يشاركان الجمهور لحظات رومانسية





وظهر في الصورة محمد الشرنوبي و زوجته بصورة رومانسية وعلق عليها قائلا :" حبيبتي ".





وكان قد أعلن الفنان محمد الشرنوبى وزوجته راندا رياض عن تعافيهما من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وتحديدا عبر خاصية الاستورى.





ونشر محمد الشرنوبى نتيجة المسحة التى أجراها والتى كشفت عن تعافيه من الإصابة بالفيروس.





كما كتبت زوجته راندا عبر إنستجرام: "الحمدلله عملنا مسحة جديدة وطلعت سلبي بعد أسبوعين وتخلصنا من فيروس كورونا.. شكرًا لكل اللي سألوا علينا واتمنى كل اللي عندهم الفيروس السخيف ده يتخلصوا منه".