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أخبار العالم

تعنت جديد..وزير إثيوبي: لا بديل عن ملء سد النهضة في يوليو المقبل

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:03 م
سد النهضة الإثيوبي
سد النهضة الإثيوبي
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قسم الخارجي
أكد وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندارجاشيو، اليوم الأربعاء، أنه لا بديل عن ملء سد النهضة في يوليو المقبل. 

ووفقًا لما نقلته شبكة "العربية"، أضاف أندارجاشيو، أن بلاده مع أي اتفاق حول سد النهضة قابل للتطبيق.

يذكر أن مصر والسودان أكدا أكثر من مرة، أنه يجب الوصول إلى اتفاق ملزم مع إثيوبيا، قبل أن تبدأ الأخيرة في ملء سد النهضة، وذلك حفاظًا على الحقوق المائية لكل من الخرطوم والقاهرة.

وحذر وزير الري السوداني، ياسر عباس في وقت سابق، من خطة إثيوبيا لبدء المرحلة الثانية من خطة ملء سدّها على النيل الأزرق، موضحًا أن ملء السد يشكّل "تهديدا مباشرا" لأمن السودان القومي.

ومن جانبه، أعرب مبعوث الاتحاد الأوروبي، بيكا هافيستو، عن أسفه لفشل المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة.

وقال هافيستو في تصريحات لقناة "العربية" إنه لا يجب ملء السد قبل الوصول لاتفاق بين الأطراف الثلاثة، مضيفًا: "على مصر والسودان وإثيوبيا التوافق قبل الملء الثاني للسد".

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