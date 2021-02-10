بـ الجلد الأحمر.. مي عمر بإطلالة تخطف الأنظار .. شاهد

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تبرز جمالها.





وظهرت مي عمر ، بمكياج جذاب حيث اعتمدت على اللون البني كأيشادو لليعون ليبرز جمالها، ووضعت احمر للشفاه باللون البيج الذى يبرز جمال أنوثتها





وتألقت مي عمر ، ببنطالا من الجلد باللون الأحمر الغامق الذى يبرز أناقتها ، ومرتدية معه تي شيرت باللون الأبيض، وانتعلت حذاء بكعب عالي باللون الأسود. أناقتها





كما اختارت ان تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها ليتناسب مع ظهورها الجذاب، ورفعت خصلات بسيطة لتبرز جمال ملامحها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة مع خاتم لليد لأكمال ظهورها



