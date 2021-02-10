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تعليم

كيفية التعامل مع ورقة الإجابة «البابل شيت» بـ عين شمس .. فيديو

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:18 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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حسام الفقي
قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس إنه تم نشر فيديو تعليمي للطلاب عن كيفية التعامل مع ورقة الإجابة  Bubble Sheet "البابل شيت" ويمكن للطلاب مشاهدة الفيديو من خلال هذا اللينك اضغط هنا .

وأشار عميد كلية زراعة خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن الفيديو موجه  لطلاب جميع مستويات مرحلة البكالوريوس بالكلية (برامج العلوم الزراعية - برنامج الهندسة الزراعية - البرامج الجديدة) منوها ان الفيديو تعليمي يوضح كيفية التعامل مع ورقة الإجابة Bubble Sheet بنظام التصحيح الإلكتروني خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول 2020/2021 .

وأكد الدكتور أحمد أنه تم وضع جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول لجيمع الفرق، مشيرا إلى أن الكلية تبدأ اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول 25 فبراير وذلك عقب الانتهاء من إجازة منتصف العام الدراسي وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات،مشددًا على اتخاذ كافة التدابير الوقائية ضد انتشار عدوى فيروس كورونا.

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وتابع أن الكلية قسمت الاختبارات على 4 فترات على مدار اليوم وذلك لتقليل أعداد الطلاب داخل لجان الاختبار والحفاظ على التباعد الاجتماعي ، مشيرًا الى الإعتماد الكامل علي إختبارات " البابل شيت " والتصحيح الإلكتروني تسهيلًا علي الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

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