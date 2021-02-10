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فن

مواجهة لؤلؤ ومروة تريند رقم 1 على موقع "يوتيوب"

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:47 م
صدى البلد
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آيه عاطف
تصدر مشهد مواجهة لؤلؤ ومروة، من مسلسل "لؤلؤ" لـ مي عمر، تريند رقم 1 على موقع "اليوتيوب" خلال الساعات القليلة الماضية.

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه في 45 حلقة، بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

والعمل من تأليف زينب عزيز وانتهت من نصف الحلقات، ويخرجه محمد عبد السلام، و الفنانون المشاركون فى البطولة : أحمد زاهر، وادوارد، ونجلاء بدر، وأحمد مجدى، ونيرمين الفقى، وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن إدوارد شارك في بطولة مسلسل "فرصة تانية" الذي خاض به الماراثون الرمضاني الماضي، ومن المقرر أن يشارك في الماراثون الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "نسل الأغراب" من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة الفنان أحمد السقا وأمير كرارة.
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