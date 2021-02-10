أهمها استخدام غطاء للسيارة .. ازاي تحافظ على طلاء عربيتك

طلاء السيارة من اكثر الطرق التي تظهر أناقتها وجاذبيتها، لأنه يحافظ على جسم السيارة من التآكل والصدأ، لذلك يجب العناية به والحفاظ عليه من التلف، ويغفل الكثير من السائقين أن هناك بعض العوامل التي تؤدي إلى تلف الطلاء .. وفي هذ التقرير نقدم بعض النصائح حول كيفية الحفاظ على الطلاء الخارجي للسيارة ...
يتعرض الطلاء للضرر بسبب عدة عوامل، منها الأتربة وأشعة الشمس والاتساخات وفضلات الطيور، لذلك نقدم لكم اليوم أهم النصائح حول كيفية الحفاظ على الطلاء الخارجي للسيارة من التلف.
1- ضرورة أن تختار الاماكن التي يتم ركن السيارة فيها ، ويجب الابتعاد عن ركن السيارة في الشوارع الضيقة ، وذلك لعدم تعرض السيارة للاحتكاك
2- حاول بقدر الإمكان ان تستخدم غطاء السيارة في حال وجود باركينج لركن السيارة ، وذلك لأنه يوفر الغطاء والحماية المثالية أثناء توقف السيارة
3- ضرورة عدم ترك السيارة متسخة لفترات طويلة ، خاصة بعد سقوط فضلات الطيور عليها.
4-تجنب تلميع السيارة بصورة متكررة ، لأن هذا الأمر يتسبب في إزالة الجزيئات الدقيقة للطلاء ، ويقلل من طبقات الطلاء ، مع مرور الوقت .
5-حاول أن تضع لاصق الحماية الشفاف النانو سيراميك ، وهو عبارة عن مادة بلاستيكية لاصقة مقاومة لحماية هيكل السيارة الخارجي من عوامل التعرية والاحتكاكات.
يتعرض الطلاء للضرر بسبب عدة عوامل، منها الأتربة وأشعة الشمس والاتساخات وفضلات الطيور، لذلك نقدم لكم اليوم أهم النصائح حول كيفية الحفاظ على الطلاء الخارجي للسيارة من التلف.
1- ضرورة أن تختار الاماكن التي يتم ركن السيارة فيها ، ويجب الابتعاد عن ركن السيارة في الشوارع الضيقة ، وذلك لعدم تعرض السيارة للاحتكاك
2- حاول بقدر الإمكان ان تستخدم غطاء السيارة في حال وجود باركينج لركن السيارة ، وذلك لأنه يوفر الغطاء والحماية المثالية أثناء توقف السيارة
3- ضرورة عدم ترك السيارة متسخة لفترات طويلة ، خاصة بعد سقوط فضلات الطيور عليها.
4-تجنب تلميع السيارة بصورة متكررة ، لأن هذا الأمر يتسبب في إزالة الجزيئات الدقيقة للطلاء ، ويقلل من طبقات الطلاء ، مع مرور الوقت .
5-حاول أن تضع لاصق الحماية الشفاف النانو سيراميك ، وهو عبارة عن مادة بلاستيكية لاصقة مقاومة لحماية هيكل السيارة الخارجي من عوامل التعرية والاحتكاكات.