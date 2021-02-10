الحكومة: دفعات جديدة من لقاحات كورونا تصل في هذا الموعد..فيديو

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إن هناك دفعات جديدة من لقاحات كورونا ستصل مصر في النصف الثاني من فبراير الجاري، مضيفا: "في الغالب سيكون جزء كبير منها لقاح أسترازينيكا".





وأضاف نادر سعد ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ، ببرنامج "مساء دي إم سي" ، المذاع على قناة " دي إم سي"،: "كل اللقاحات المنتجة عالميا آمنة وفعالة ، وحصلت على موافقة الطوارئ".





وأوضح نادر سعد:" هناك 300 ألف جرعة من اللقاح الصيني هدية لـ مصر، وتصل الشحنة في الأسبوع الثالث من فبراير ".





وأشار نادر سعد إلى أن :" هناك مفاوضات على لقاحين آخرين، واللقاح الروسي ولقاح جونسون أند جونسون تحت الملاحظة، ولكن لا يوجد اتفاق نهائي في هذا الأمر ".



