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الحكومة: دفعات جديدة من لقاحات كورونا تصل في هذا الموعد..فيديو

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:02 م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
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هاني حسين
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك دفعات جديدة من لقاحات كورونا ستصل مصر في النصف الثاني من فبراير الجاري، مضيفا: "في الغالب سيكون جزء كبير منها لقاح أسترازينيكا".

وأضاف نادر سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة " دي إم سي"،: "كل اللقاحات المنتجة عالميا آمنة وفعالة، وحصلت على موافقة الطوارئ".

وأوضح نادر سعد:" هناك 300 ألف جرعة من اللقاح الصيني هدية لـ مصر، وتصل الشحنة  في الأسبوع الثالث من فبراير ".

وأشار نادر سعد إلى أن :" هناك مفاوضات  على لقاحين آخرين، واللقاح الروسي ولقاح جونسون أند جونسون تحت الملاحظة،  ولكن لا يوجد اتفاق نهائي في هذا الأمر ".

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