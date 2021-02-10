الحكومة: دفعات جديدة من لقاحات كورونا تصل في هذا الموعد..فيديو

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك دفعات جديدة من لقاحات كورونا ستصل مصر في النصف الثاني من فبراير الجاري، مضيفا: "في الغالب سيكون جزء كبير منها لقاح أسترازينيكا".
وأضاف نادر سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة " دي إم سي"،: "كل اللقاحات المنتجة عالميا آمنة وفعالة، وحصلت على موافقة الطوارئ".
وأوضح نادر سعد:" هناك 300 ألف جرعة من اللقاح الصيني هدية لـ مصر، وتصل الشحنة في الأسبوع الثالث من فبراير ".
وأشار نادر سعد إلى أن :" هناك مفاوضات على لقاحين آخرين، واللقاح الروسي ولقاح جونسون أند جونسون تحت الملاحظة، ولكن لا يوجد اتفاق نهائي في هذا الأمر ".