نصائح بسيطة لمنع وجهك من الظهور الدهني واللامع

"التوهج الطبيعي أمر مرغوب فيه على العكس من ذلك ، ولكن البشرة الدهنية اللامعة لم يكن محببا لوجهك.فهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للتخلص منه









قللي من المكياج





هذا لا يعني التوقف عن استخدام المكياج تمامًا. كل ما عليك فعله هو إجراء بعض التغييرات الصغيرة ولكن المهمة. يتضمن ذلك ترك المنتجات القائمة على الكريم وإضافة منتجات البودرة إلى حقيبة الغرور لأنها تساعد على امتصاص الزيت الزائد المنتج. تأكد أيضًا من استخدام المكياج المائي أو المعدني بحيث يبقى لفترة أطول على بشرتك.





استخدم منظف حمض الساليسيليك





سيوافق أولئك ذوو البشرة الدهنية على أنه منتج رائع لأنه لا يزيل حب الشباب فحسب ، بل يساعد أيضًا في التحكم في إنتاج الزيت. يذكر الدكتور سارين أن "حمض الساليسيليك يساعد على تكسير الزيوت في المسام وتقشير البشرة بلطف للتخلص من الخلايا الميتة التي تسد البشرة."





التزم بالطلاء الخالي من الزيت





هذا أمر لا غنى عنه في الغرور لأنه سيجعل بشرتك تبدو غير لامعة. يمكنك أيضًا دمج برايمر يملأ المسام لمساعدتك على وضع الماكياج بشكل أكثر سلاسة.





استخدم مرطبًا





في كثير من الأحيان ، يتم الخلط بين الترطيب والزيت ، وغالبًا ما يمتنع الأشخاص ذوو البشرة الدهنية عن استخدام المرطبات. ومع ذلك ، فهي خطوة مهمة لجميع أنواع البشرة. يمكنك إضافة مرطب أساسه حمض الهيالورونيك والذي لن يتحكم فقط في إنتاج الزيت بل يضمن أيضًا توازن الماء في بشرتك.





حافظ على الأوراق النشاف





احتفظي بها دائمًا في متناول يدك وضعيها برفق على منطقة T (طرف الأنف والجبهة) لامتصاص أي دهون زائدة على وجهك. تخلصي من البودرة لأنها يمكن أن تعبث بمكياجك.





قومي بتفتيح الكريم الليلي





يقول الدكتور سارين: "مهما كانت الصيغة ، تأكد من أن المنتج يحتوي على مادة الكافيين التي تعمل على تقليل المسام ، أو النياسيناميد المضاد للالتهابات ، أو حمض الساليسيليك بالزيت ، أو أحماض ألفا هايدروكسي لتقشير البشرة". "



