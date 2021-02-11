في ذكرى رحيل علاء ولي الدين.. قصة ظهوره في السينما للمرة الأولى

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان علاء ولى الدين الذي رحل عن عمر يناهز التاسعة والثلاثين، واستطاع ان يقدم عديدًا من الاعمال الفنية التي تظل خالدة في ذاكرة ووجدان المشاهد المصري والعربي.

قال محمد الكيلاني، أشهر كلاكيت في السينما والدراما، إنه عاصر بداية الفنان علاء ولي الدين من خلال ترشيحه لمخرج فيلم " لعدم كفاية الأدلة"، مضيفا أنه تمت الاستعانة بعلاء ولى الدين من أجل إلقاء جملة واحدة في الفيلم.





وأوضح الكيلاني خلال لقاء له ببرنامج " صباح الورد " بفضائية " ten "، أنه استعان لثاني مرة بعلاء ولي الدين من أجل القيام بدور صغير آخر في فيلم "اغتيال مدرسة".





وأشار أشهر كلاكيت في السينما والدراما، إلى أنه عاصر أيضا بدايات الفنان أحمد عبد العزيز في فيلم "العصابة"، مضيفا أنه شجعه وأثني على أدائه خلال تأديته لأول دور له.