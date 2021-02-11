ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في ذكرى رحيل علاء ولي الدين.. قصة ظهوره في السينما للمرة الأولى

الخميس 11/فبراير/2021 - 05:12 ص
علاء ولي الدين
علاء ولي الدين
Advertisements
أحمد إبراهيم
تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان علاء ولى الدين الذي رحل عن عمر يناهز التاسعة والثلاثين، واستطاع ان يقدم عديدًا من الاعمال الفنية التي تظل خالدة في ذاكرة ووجدان المشاهد المصري والعربي. 

قال محمد الكيلاني، أشهر كلاكيت في السينما والدراما، إنه عاصر بداية الفنان علاء ولي الدين من خلال ترشيحه لمخرج فيلم " لعدم كفاية الأدلة"، مضيفا أنه تمت الاستعانة بعلاء ولى الدين من أجل إلقاء جملة واحدة في الفيلم.

وأوضح الكيلاني خلال لقاء له ببرنامج " صباح الورد " بفضائية " ten "، أنه استعان لثاني مرة بعلاء ولي الدين من أجل القيام بدور صغير آخر في فيلم "اغتيال مدرسة".

وأشار أشهر كلاكيت في السينما والدراما، إلى أنه عاصر أيضا بدايات الفنان أحمد عبد العزيز في فيلم "العصابة"، مضيفا أنه شجعه وأثني على أدائه خلال تأديته لأول دور له.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

في ذكرى ميلاد سهير الباروني.. تعرضت لأزمة نفسية بعد رحيل ابنتها

طارق الشناوي يكشف أكثر جوانب شخصية وحيد حامد وضوحًا

في ذكرى رحيله.. سر حفظ فاروق نجيب للقرآن الكريم رغم ديانته المسيحية ونهايته المأساوية

في ذكرى رحيل أشهر الحموات.. عدد زيجات ماري منيب وسر إشهار إسلامها

في ذكرى رحيله.. اللحظات الأخيرة في حياة علاء ولي الدين

ترشيحاتنا

مصطفى محمد يواصل التألق ويسجل هدفًا لـ جالاتا سراي في شباك ألانيا سبور

لازلت أكرر.. تركي آل الشيخ: لا علاقة لي بالاستثمار في الرياضة بمصر

بعد الإصابة بـ كورونا.. آخر التطورات الصحية للإعلامي الكبير مفيد فوزي.. فيديو

هل تعتذر الجزيرة عن فبركة خبر نشأت الديهى؟ تفاصيل

حقيقة نقل أسواق العتبة والموسكي والفجالة وبيع المنطقة لمستثمر أجنبي

الوزراء يكشف حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاميرا مراقبة منزلية تشعل خلافا بين زوجين .. هذا ما اكتشفه الزوج

فورد GT تظهر في ثوب جديد بفضل تعديلات LE MANSORY

تحت التخدير.. طبيبة بيطرية تجري جراحة لـ سمكة ذهبية لعلاج فكها المكسور.. شاهد