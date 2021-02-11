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مرأة

فى 15 دقيقة عالجي بشرة الوجه من جميع الشوائب

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:01 ص
فى 15 دقيقة عالجي
فى 15 دقيقة عالجي بشرة الوجه من جميع الشوائب
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أسماء عبد الحفيظ

 تبحث أغلب الفتيات والسيدات عن ماسك طبيعي للبشرة يجعلها خالية من الشوائب، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك استعمال هذه الماسك الطبيعي الذي لا يأخذ تحضيره واستخدامه  سوى 15 دقيقة فقط.

ووفقًا لـ موقع« بولد سكاى»  الهندى الشهير فإن ماسك الجزر  يتكون من مزيج الأفوكادو «جزر + أفوكادو»

 الخطوات  

الخطوة 1: أغلي جزرة متوسطة الحجم وبمجرد أن تبرد، اهرسيها مع لب حبة أفوكادو

الخطوة 2: أضيفي ملعقة كبيرة من الكريمة الثقيلة ، بيضة واحدة وملعقة كبيرة من العسل إلى الخليط

الخطوة 3: تخلط المكونات جيدًا لتشكيل عجينة سميكة وناعمة

الخطوة 4: ضعي العبوة على وجهك ورقبتك بالتساوي

الخطوة 5: اتركي المزيج على وجهك لمدة 15 دقيقة قبل شطفه بالماء البارد

فوائد:

الجزر غني بالبيتا كاروتين ، وهو ممتاز لبشرتك. تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في هذه الخضار على تحسين ملمس البشرة وبشرتها. بينما تساعد الفيتامينات الموجودة في الأفوكادو على إزالة الخلايا الميتة ومحاربة حب الشباب وفتح المسام وتحويل صحة بشرتك. يمكن أن يعمل هذان المكونان عند مزجهما معًا على عجائب في تفتيح بشرتك. دلل بشرتك مع هذا العلاج المنزلي المغذي لتبييض البشرة مرة واحدة في الأسبوع للحصول على نتائج فعالة.

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