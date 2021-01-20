فى الشتاء.... ماسك الترطيب للبشرة

تجهل الكثيرات من السيدات والفتيات طرق ووصفات ترطيبالبشرة فى الشتاء وذلك خطأ كبير يقع فيه البعض فيظهر عليهن علامات السن والتجاعيد سريعا نتيجة لعدم ترطيب البشرة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء اعلمي عزيزتي انك.

تحتاجين فى فصل الشتاء الى الاهتمام والاعتناء بشكل متزايد بالبشره والترطيبب حيث تفقد جميع أنواع البشرة كمية كبيرة من السوائل بسبب الرطوبة وشدة البرد مما يفقدها جمالها ونضارتها ويعرضها لظهور الكثير من المشاكل مثل التجاعيد والشيخوخة المبكرة إليك ماسك الترطيب.

ماسك الترطيب فى الشتاء

قدم موقع "بولد سكاى " طريقة عمل ماسك ورق المانجو الهندى لترطيب جميع انواع البشرة فى الشتاء.

مكونات الماسك:

لبن

ورق مانجو مجفف

افوكادو

طريقة عمل الماسك:

- اطحنى ورق المانجو المجفف حتى يتحول الى مسحوق ناعم.

- أضيفي ملعقة كبيرة من الأفوكادو.

- اضيفي اللبن وقلبي المكونات جيدا حتى تصبح عجينة ناعمة وضعيها على وجه والرقبة.

- اتركى ماسك اوراق المانجو لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه جيدا.