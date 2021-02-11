باجمالي 32009 أبحاث خلال في 2020.. التعليم العالي: مصر تتقدم في النشر العلمي بين دول العالم

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريراً من الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث العلمي.





أوضح التقرير استمرار تقدم مصر في مجال نشر البحوث العلمية بين دول العالم ، حيث تقدمت إلى المركز 26 بدلا من المركز 27 فى يناير الماضى.





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وأشار التقرير أيضًا إلى أن إجمالى عدد البحوث العلمية المنشورة بلغ ٣٢٠٠٩ أبحاث خلال عام ٢٠٢٠.



