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تعليم

باجمالي 32009 أبحاث خلال في 2020.. التعليم العالي: مصر تتقدم في النشر العلمي بين دول العالم

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:15 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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نهلة الشربينى
تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريراً من الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث العلمي.

أوضح التقرير استمرار تقدم مصر في مجال نشر البحوث العلمية بين دول العالم ، حيث تقدمت إلى المركز 26 بدلا من المركز 27 فى يناير الماضى.

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وأشار التقرير أيضًا إلى أن إجمالى عدد البحوث العلمية المنشورة بلغ  ٣٢٠٠٩ أبحاث خلال عام ٢٠٢٠.

وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الاستشهادات بالبحوث التي تنشرها مصر، بلغ ما يعادل ٥,٥ استشهادا لكل بحث، بإجمالي عدد استشهادات ٥٣٤٢٤٨ استشهادا منذ ٢٠١٧ وحتى الآن، وهو الأمر الذي يعكس جودة الأبحاث المنشورة والتي تدفع مصر إلى التقدم في مجال البحث العلمي.
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