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محافظات

وصول 59 ماكينة غسيل كلوي جديدة لصحة الدقهلية دعما من صندوق تحيا مصر

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:07 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات له اليوم عن وصول 59 ماكينة غسيل كلوي جديدة دعما من صندوق تحيا مصر من خلال وزارة الصحة.

وأضاف وكيل الوزارة أن ذلك يأتى في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بإحلال وتجديد أجهزة الغسيل الكلوي بالمستشفيات الحكومية ضمن المبادرة الرئاسية لدعم مرضى الفشل الكلوي "كلنا جنبك".

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الماكينات سيتم توزيعها طبقا لاحتياجات وحدات الكلى بمستشفيات ومراكز طب الأسرة بالدقهلية موضحا أن هذه الماكينات ألمانية الصنع ماركة فيرزينيوس وتعد من أحدث وأجود أنواع ماكينات الغسيل الكلوى.

فيما تقدم وكيل الوزارة بالشكر والتقدير لرئيس الجمهورية لاستمراره فى دعم جهود وزارة الصحة بقيادة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحه ولحرصه المستمر على صحة وسلامة المواطنين ببلادنا الحبيبة مصر.
وصول 59 ماكينة غسيل كلوي جديدة لصحة الدقهلية دعما من صندوق تحيا مصر
وصول 59 ماكينة غسيل كلوي جديدة لصحة الدقهلية دعما من صندوق تحيا مصر
وصول 59 ماكينة غسيل كلوي جديدة لصحة الدقهلية دعما من صندوق تحيا مصر
وصول 59 ماكينة غسيل كلوي جديدة لصحة الدقهلية دعما من صندوق تحيا مصر
وصول 59 ماكينة غسيل كلوي جديدة لصحة الدقهلية دعما من صندوق تحيا مصر
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