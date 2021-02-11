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فن

شكرا على محبتكم.. أحلام تشكر متابعيها بعد نجاح أغنيتها الأخيرة

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:58 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة أحلام عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة جديدة. 

و كتبت أحلام لمتابعيها :"شكرًا لكم على محبتكم  #ثلاثه_مليون  #ahlam2021  #حزين على #youtube   في ثلاث ايام  ولله الحمد كما اني سعيده بان البومي الاول في الايتونز في #السعوديه و #الامارات منذ صدوره #فدوة_عيونك  كما تعدت كل مشاهدات كل اغاني الالبوم النص مليون مشاهده"

و تستعد الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، لطرح كليبات الجزء الثاني من ألبومها الجديد «فدوة عيونك» اليوم الخميس 11 فبراير حصريًا على فن BOX.

وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، فيديو كليب الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، الذي يحمل اسم «فدوة عيونك» وذلك حصريًا عبر تطبيق فنBox‬ للموسيقى. 

وطرحت الفنانة الإماراتية أحلام أولى أغنيات ألبومها الجديد التي تحمل عنوان "فدوة عيونك"، لتعود به بعد غياب دام 5 سنوات.

ويضم ألبوم «فدوة عيونك» لـ أحلام الشامسي، 24 أغنية باللهجة الخليجية، وهم على الترتيب: «فدوة عيونك، عيوني بس، حزين، زوبعه، يا آدمي حس، دفتر وممحاه، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، دمعة زرقا، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب، وما سألت إلا عليك».
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