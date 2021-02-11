فصل التيار الكهربائى عن القصير بالبحر الأحمر لأعمال الصيانة السبت المقبل

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة القصير، جنوب البحر الأحمر، فصل التيار الكهربائي عن مدينة القصير بالكامل، السبت المقبل، لصيانة محطة المحولات بالمدينة.

وأكد مجلس مدينة القصير فى بيان له، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن المدينة بالكامل بداية من الساعة السادسة صباحا حتى التاسعة صباحا لأعمال الصيانة بمحطة المحولات.

وقال مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، إنه عادة ما يتم فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات، وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

وأكد المصدر أن تلك الصيانة ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن.