لدعم المستشفيات المركزية والعامة.. وصول 27 ماكينة غسيل كلوي مقدمة من صندوق "تحيا مصر"

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن وصول 27 ماكينة غسيل كلوى دعمًا من صندوق تحيا مصر لوزارة الصحة مشيدًا بالدور الوطني لصندوق تحيا مصر في تقديم المساعدات والدعم لكافة القطاعات بالمحافظة وخاصة في قطاع الصحة تنفيذًا لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية "كلنا جنبك" لرعاية مرضى الفشل الكلوي.





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كانت مديرية الصحة بأسيوط قد استلمت عدد 27 ماكينة غسيل كلوى مقدمة من صندوق "تحيا مصر" لتوزيعها على المستشفيات المركزية لخدمة مرضى الفشل الكلوي بقرى ومراكز المحافظة وتوفير الخدمات الصحية لهم وذلك في إطار تكثيف أنشطة صندوق تحيا مصر في مجالات الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية.







