قافلة مجانية لأهالي واحة سيوة

انطلقت صباح اليوم الخميس اعمال القافلة الطبية المجانية بمستشفي سيوه المركزي والتى تضم عدد من التخصصات الطبية لخدمة اهالى الواحة . برعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وتوجيهات الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة وإشراف ومتابعة الدكتور محمد علي وكيل مديرية الصحة بمطروح .









وأكد الدكتور محمد علي وكيل المديرية أن القافلة الطبية تضم تخصصات (جراحة - أطفال - تخدير) وتستمر لمدة يوم واحد اليوم الخميس بمستشفى سيوة المركزى .





وأضاف أن هذه القافلة تأتي حرصًا من مديرية الشئون الصحية بمطروح على وصول الخدمة الصحية المتميزة لأهالينا بسيوه وفي إطار الارتقاء بمنظومة الصحة بمطروح وإجراء العمليات الجراحية مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية.





تحت رعاية الأستاذة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة و توجيهات معاليها بتوفير التخصصات ذات الندرة في المناطق النائية..

ودعم السيد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ...

وتوجيهات السيد الدكتور أحمد البلتاجي وكيل الوزارة ....

ومتابعة الدكتور محمد علي المتولي وكيل المديرية بالتنسيق مع مديري المستشفيات ...

وأوضح وكيل مديرية الصحة بمطروح انه تم استحداث عيادة الأمراض الروماتيزمية والتأهيل والمناعة بمستشفى مطروح العام حيث تستضيف مستشفى مطروح العام بنظام الزيارة الأسبوعية .





وأضاف انه يتم استقبال الدكتورة نشوى علام أستاذ الأمراض الروماتيزمية والتأهيل والمفاصل والمناعة بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة بالعيادة الخارجية بالمستشفى العام وذلك لمناظرة الحالات المرضية من الساعة السابعة مساء حتى الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة من كل أسبوع ومن الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم السبت من كل أسبوع .





وأوضح أن الحالات المستهدفة والتي تقوم العيادة بمناظرتها هى :

جميع ألام المفاصل سواء الروماتيزمية أو المناعية مثل خشونة الركبة ؛ خشونة الفقرات وآلام الرقبة والظهر إلتهابات العضلات إلتهاب الأوعية الدموية النقرس أمراض المناعة مثل الروماتويد والذئبة الحمراء وتيبس الجلد المناعية وتيبس الفقرات المناعي لدي الكبار والأطفال .



