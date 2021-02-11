ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في ذكرى رحيله.. معلومات لا يعرفها أحد عن علاء ولي الدين الفنان والإنسان

الخميس 11/فبراير/2021 - 02:59 م
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
نشر "صدى البلد" مجموعة من التقارير عن الفنان الراحل علاء ولي الدين في ذكرى رحيله التي تحل اليوم، الخميس الموافق 11 فبراير، ومن أبرز ما نشرناه:


تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان علاء ولى الدين، الذي رحل عن عمر ناهز التاسعة والثلاثين، واستطاع أن يقدم العديد من الأعمال الفنية التي تظل خالدة في ذاكرة ووجدان المشاهد المصري والعربي.


قال محمد الكيلاني، أشهر كلاكيت في السينما والدراما، إنه عاصر بداية الفنان علاء ولي الدين من خلال ترشيحه لمخرج فيلم " لعدم كفاية الأدلة"، مضيفا أنه تمت الاستعانة بعلاء ولى الدين من أجل إلقاء جملة واحدة في الفيلم.


كان خبر وفاة علاء ولى الدين بمثابة الصاعقة التي أصابت الوسط الفني بحالة من الحزن الشديد، خاصة أنه كان يتمتع بحالة حب من جانب المقربين له.


قال معتز ولي الدين - شقيق الفنان الراحل علاء ولي الدين - إن الراحل كانت له علاقة قوية مع الله - سبحانه وتعالى - لذلك الجميع كان يحبه، مشيرا إلى أن جسم علاء ولي الدين ووجهه الطفولي هما السبب وراء قربه من الناس.


تحل اليوم، الخميس 11 فبراير، ذكرى رحيل الفنان الراحل علاء ولى الدين، الذي ولد في 28 سبتمبر عام 1963، بقرية الجندية مركز بني مزار بمحافظة المنيا، ورحل بـ عز شبابه في مثل هذا اليوم عام 2003، عن عمر يناهز الـ40 عامًا.


وتوقع الفنان علاء ولي الدين، في تصريحات تليفزيونية وفاته، قائلًا: "أنا هموت قريب، واشتريت مدفن جديد، وجبت المسك اللي تغسلوني بيه".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

في ذكرى ميلاد سهير الباروني.. تعرضت لأزمة نفسية بعد رحيل ابنتها

فى ذكرى ميلاد عبد الله غيث.. قصة اتهامه بالشيوعية وعلاقته بـ معمر القذافى والتنبؤ بوفاته

في ذكرى رحيله.. اللحظات الأخيرة في حياة علاء ولي الدين

في ذكرى وفاة علاء ولي الدين .. رحل قبل أن يكمل هذا العمل

في ذكرى رحيله.. قصة تنبؤ علاء ولي الدين بوفاته وتحضيره لهذا اليوم

في ذكرى رحيل علاء ولي الدين.. كيف استعان بوالدته في فيلم الناظر؟

ترشيحاتنا

احذر.. سحب الرخصة لمدة 3 أشهر لاستخدام الأنوار العالية بقانون المرور

عاصفة قوية تضرب شرق روسيا.. شاهد

بسعر 170 ألف جنيه.. سوزوكي تطرح سويفت ديزاير 2021 SUZUKI SWIFT DZIRE

أريد فتح مقهى به شيشة والتكسب منه.. فما الحكم؟ الإفتاء ترد

شاهد.. درة وزوجها في أحدث ظهور لهما عبر إنستجرام

هبوط أسعار الذهب وتعافي الدولار| تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعدم الإصابة بالالتهابات.. أفضل طريقة لتنظيف الأذن بدون قطن

خليها فابريكا.. كل ما تريد معرفته عن خاصية النانو سيراميك للسيارات

رفقة زوجها.. درة بإطلالة تكشف جمالها على إنستجرام.. شاهد