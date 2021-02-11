داعش والنفط.. البنتاجون يوضح مهمة القوات الأمريكية في سوريا

قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية جيسيكا مكنالتي، إن قوات بلادها ستواصل حربها على تنظيم الدولة ومساعدة شركائها في سوريا والعراق من أجل تلك الغاية.





وشددت مكنالتي على ما قاله السكرتير الإعلامي للبنتاجون جون كيربي، بأن الولايات المتحدة ملتزمة تماما بالحرب ضد تنظيم الدولة، مضيفةً: سنستمر في عملنا مع بقية الدول في التحالف، وبالاشتراك مع شركائنا السوريين سنمنع وصول تنظيم الدولة إلى نفط شمال شرق سوريا.





وأضافت جيسيكا مكنالتي: تتولى قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بمساندة من القوات الأمريكية، حماية آبار النفط لكيلا تتحول إلى مصدر وتمويل للتنظيم.





يذكر أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون جون كيربي قال في وقت سابق، إن جيش بلاده غير مسؤول عن توفير الحماية لشركات التنقيب عن النفط وموظفيها شمال شرق سوريا، مؤكدًا أن وظيفة القوات الأمريكية مكافحة تنظيم الدولة فقط.