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سيارات

خليها فابريكا.. كل ما تريد معرفته عن خاصية النانو سيراميك للسيارات

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:25 م
نانوسيراميك
نانوسيراميك
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اشرف عطية
انتشرت مؤخرا كلمة نانوسيراميك و التي من شئنها ان تحافظ علي طلاء السيارة ولكن الكثير من الأشخاص يجهلون ان هذة الخاصية يمكن ان تفتك بطلاء السيارة ان كانت الخامات المستخدمة غير اصلية او مقلدة و في هذا السياق نطرح عليكم الموضوع التالي.

تستخدم تقنية نانوسيراميك في أي شيء له قيمة وليس السيارات فقط و هي عبارة عن مادة شفافة تعمل كطبقة عازل علي طلاء السيارة الاصلي لحمايتة من العوامل والمؤثرات الخارجية للحفاظ عليه.

الكثير يختلط عليهم الامر بين النانو سيراميك وأفلام الحماية وبالطبع النانو سيراميك افضل لأن افلام الحماية تتلف بمرور الوقت و تتفاعل مع الشمس و يتحولو لونها للأصفر بفعل الاتربة.

لكن النانو سيراميك افضل بكثير لأنة لا يتفاعل مع العوامل الخارجية 
ويكون مثله مثل دهان السيارة الاساسي وتوجد به انواع عديدة منها الصني والايطالي والواكس الامريكي .

النانو سيراميك هو مادة سائلة و سفافة يتم وضعها علي السيارة و لكن بعد إزالة الخدوش السطحية لأن الناو سيراميك لا يعالج الخدوش و الصدمات بل يحمي السيارة منها و يجب ان يتم بعد معالجة الدهان او بعد استلام السيارة من المصنع .

يبقي النانو سيراميك على السيارة لمدة عشر سنوات ولا يؤثر إطلاقًا على دهان السيارة بالسلب فهو مصنوع في الأساس لحماية دهان السيارة و هذا بالطبع في حالة استخدام انواع معتمدة و النانو سيراميك لا يسبب مشكلة عندما تقوم بترخيص السيارة وتجديد رخصتها أو إذا رغبت في بيع السيارة بل يعلي من قيمتها عند البيع .
خليها فابريكا.. كل ما تريد معرفته عن خاصية النانو سيراميك للسيارات
خليها فابريكا.. كل ما تريد معرفته عن خاصية النانو سيراميك للسيارات
خليها فابريكا.. كل ما تريد معرفته عن خاصية النانو سيراميك للسيارات
خليها فابريكا.. كل ما تريد معرفته عن خاصية النانو سيراميك للسيارات
خليها فابريكا.. كل ما تريد معرفته عن خاصية النانو سيراميك للسيارات
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