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سيارات

تعرف على أكثر ألوان الطلاء شعبية في عالم السيارات

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 01:02 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

ظهر مؤخرًا تقرير يكشف عن ألوان الطلاء الأكثر شيوعًا للاستخدام في عالم السيارات، وعلاقة الألوان بالسيارات مرتفعة الثمن والمنخفضة .

حيث إن اللون الفضي هو اللون الأكثر شيوعًا في سيارات فارهة مثل مكلارين F1 وR34 نيسان GT-R، بالإضافة إلى اللون الفضي Birch لسيارات أستون مارتن ، بالرغم من أن اللونين الأبيض والفضي حضورًا مميزًا ، وبالرغم من ارتباطهم بالسيارات ذات الأسعار المنخفضة، إلا أن

ويوضح التقرير أن 22.6% من السيارات المباعة في العام الماضي حصلت على طلاء رمادي، في حين أن الرمادي Nardo هو الأكثر شيوعًا في سيارات أودي، ووفقًا للتقرير فإن اللون الرمادي هو الأكثر استخدامًا في سيارات فولكس فاجن جولف.

أما اللون الأصفر في عالم السيارات، مرتبط بالسيارة لامبورجيني، وبعد تجاوز السيارات الشهيرة، لاحظنا أنه اللون الأكثر استخدامًا في سيارات مثل فولفو 850 T5R .

أما اللون الأسود والمعروف منذ القدم بالفخامة ، فقد يظهر في التقرير بشكل جيد في الجدول.

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