ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تعطل خدمات التموين بموقع دعم مصر.. تعرف على الحقيقة.. فيديو

الخميس 11/فبراير/2021 - 04:34 م
بطاقة تموين
بطاقة تموين
Advertisements
البهي عمرو
عرضت القناة الأولى تقرير فيديو يوضح أن ما نشر بخصوص تعطل خدمات التموين بموقع دعم مصر، غير صحيح، وأن مجلس الوزراء نفى هذا الخبر.

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء صحة ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تعطل الخدمات الإلكترونية المقدمة لأصحاب البطاقات التموينية على موقع "دعم مصر".

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعطل الخدمات الإلكترونية المقدمة لأصحاب البطاقات التموينية على موقع "دعم مصر"، مُشددةً على أن الموقع مستمر في تقديم كافة الخدمات الإلكترونية بشكل طبيعي ومنتظم دون توقف، وذلك من خلال الرابط التالي: "www.tamwin.com.eg".


وناشد المركز -بحسب بيان الخميس- جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

سلبية مسحة لاعبي الزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

أغربها الفلفل الحار في الماء.. 5 مشروبات تقضي على الصداع في دقائق

آسفة على إزعاجي.. انتحار نجمة تيك توك شهيرة بشكل مفاجئ

شوبير يعلن تشكيل الأهلي فى مواجهة بالميراس البرازيلي

قرار عاجل من شرطة دبي بشأن فيروس كورونا

تحذير شديد اللهجة لـ الصحة العالمية بشأن سلالة كورونا البريطانية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة توضح أضرار تناول السكر على مرضى التهاب المفاصل

للمرة الأولى.. ظهور كيا KIA CV الجديدة كليًا من الداخل بدون فتيس.. صور

بـ 7 مكونات طبيعية.. مشروب سحري لتقوية المناعة ضد الفيروسات