إغلاق 3 مراكز للدروس الخصوصية في كفر الشيخ

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول ب كفر الشيخ ، اليوم الخميس، حملة مكبرة استهدفت المرور الميداني لضبط مراكز الدروس الخصوصية وإغلاقها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.





ترأس الحملة، جمال رزق، نائب رئيس مركز و مدينة الحامول ، يرافقه رزق العدوي، مسؤول الضبطية القضائية، وخالد سعدة، مدير إدارة المتابعة بالإدارة التعليمية، والسيد عبد الله، مدير إدارة الشؤون القانونية بالإدارة التعليمية، ومحمد الشربيني، حسام الدياسطي أمن الإدارة التعليمية.





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وأسفرت جهود الحملة، عن إغلاق 3 مراكز للدروس الخصوصية وتحرير محاضر غلق للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.





يأتي هذا تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وتعليمات جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول باستمرار المرور الميداني ومتابعة إغلاق مراكز الدروس الخصوصية للحفاظ علي سلامة أبنائنا الطلاب.