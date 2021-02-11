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فن

بـ بنطال جلد.. رولا سعد تبهر متابعيها على انستجرام

الخميس 11/فبراير/2021 - 08:14 م
رولا سعد
رولا سعد
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محمد بدران
خضعت الفنانة اللبنانية رولا سعد لجلسة تصوير جديدة، ونشرتها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات على إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة جذابة.


وتألقت رولا سعد فى الصور بإطلالة انيقة، مرتدية بدى باللون الأبيض ونسقت معة بجاكيت جينز، وارتدت عليه بنطالا من الجلد باللون الاسود ، وعليه كوتش ابيض.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رولا سعد على تسريحة ويفي مميزة وقامت بترك خصلات شعرها منسدلة عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة.

ووضعت رولا سعد  بعض اللمسات الناعمة من الماكياج؛ حيث اختارت احمر شفاه باللون الكشميري، مع الماسكرا والكحل الأسود والآي لاينر و الاي شادو،  ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى.

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