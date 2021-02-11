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رياضة

أول تعليق من محمد صلاح بعد الفوز بجائزة لاعب الشهر في ليفربول

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:32 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي اختيار الدولي المصري محمد صلاح للحصول على جائزة لاعب الشهر للمرة الثانية على التوالي بعدما قدم أداءً جيدًا خلال مباريات الفريق في يناير.

وقال محمد صلاح في تصريحات لقناة ليفربول عقب حصوله على الجائزة :"سعيد جدًا بالفوز بهذه الجائزة، لكن دومًا ما أقول إن الفريق يأتي أولًا، من الرائع الفوز بالألقاب الفردية لكن علينا هذه الفترة التركيز على كسب المباريات والتقدم".

وتابع محمد صلاح: "أعتقد ان شهر ديسمبر كان أفضل لكن علينا الفوز بالمباريات بغض النظر عن أي شيء".
 
وأضاف محمد صلاح قائلا :"عندما أسجل الأهداف وأساعد الفريق على الفوز بالمباريات فهذا ما يجعلني سعيدًا، لكن عندما تسجل الاهداف وفريقك لا يفوز فالشعور ليس رائعًا، علينا مواصلة التقدم وانا احاول دومًا التسجيل لمساعدة الفريق".
 
واختتم النجم المصري قائلا :"أعتقد أن الجماهير تدعمنا دومًا، نفتقدهم في آنفيلد بسبب كورونا لكني متأكد انهم يدعموننا دومًا، علينا فقط أن نبقى معًا ونواصل التقدم للفوز بالمباريات وأهم شيء ان نبقى معًا".

وحسم نادي ليفربول الإنجليزي، موقفه بشأن انتقال نجمه المصري محمد صلاح، إلى صفوف بايرن ميونخ خلال الفترة المقبلة.

كان كارل هاينز رومينيجيه رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني أبدى إعجابه بالنجم المصري محمد صلاح، خلال مقابلة مع قناة أون تابم سبورت، حيث وصفه بـ " ميسي إفريقيا".

وذكرت صحيفة " ذا صن" البريطانية، أن إدارة ليفربول أخبرت بايرن ميونخ بأن محمد صلاح ليس للبيع.

وأشارت الصحيفة، إلى أن نادي ليفربول لا ينوي التخلي عن جوهرته الثمينة.
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