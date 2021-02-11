التحالف العربي يعترض طائرة مسيرة تابعة للحوثيين أطلقت باتجاه السعودية

قال التحالف العربي يوم الخميس إنه اعترض ودمر صاروخا باليستيا أطلقته جماعة الحوثي تجاه السعودية.
وقال المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي ، إن الصاروخ أطلق باتجاه خميس مشيط في المنطقة الجنوبية.
وأضاف المالكي إن الهجوم كان "محاولة إرهابية متعمدة" من قبل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين.
وتابع في بيان صادر عن وكالة الأنباء السعودية "سنحاسب مخططي ومرتكبي الهجمات الإرهابية بحزم بما يتوافق مع القانون الدولي".
وذكر التحالف إنه اعترض طائرة مسيرة أخرى مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط في الساعات الأولى من الصباح ، واصفا إياها بأنها "طريقة منهجية ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".
وجاءت الضربة بعد يوم من قيام الحوثيين بإدانة دولية بعد شنهم هجومًا على مطار أبها الدولي في منطقة عسير الجنوبية ، مما أدى إلى اشتعال حريق في طائرة تجارية.