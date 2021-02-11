التحالف العربي يعترض طائرة مسيرة تابعة للحوثيين أطلقت باتجاه السعودية

قال التحالف العربي يوم الخميس إنه اعترض ودمر صاروخا باليستيا أطلقته جماعة الحوثي تجاه السعودية.





وقال المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي ، إن الصاروخ أطلق باتجاه خميس مشيط في المنطقة الجنوبية.





وأضاف المالكي إن الهجوم كان "محاولة إرهابية متعمدة" من قبل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين.



