ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الشناوي: جمهورنا العظيم وراء التتويج ببرونزية العالم

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:36 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
وجه محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الأهلي الشكر إلى جماهير الأهلي العظيمة، التي كانت حريصة على مساندة الفريق منذ انطلاق بطولة كأس العالم للأندية، مشيدًا بالدور الكبير لهم ومساندة اللاعبين حتى تحقق الفوز بالمركز الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية.

وقال الشناوي إن لاعبي الأهلي تعاهدوا منذ بداية البطولة على اللعب بروح قتالية، وحصد مركز متقدم، وتكلل مجهود الجميع بالميدالية البرونزية بعد الفوز على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح.

وأضاف أن لاعبي الأهلي قدموا مباراة كبيرة، وكانوا رجالا داخل المستطيل الأخضر طوال الـ90 دقيقة، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني كان حريصًا على دراسة المنافس بشكل جيد، كما أن روح اللاعبين وإصرارهم على إسعاد الجماهير وراء تحقيق البرونزية.

وأكد الشناوي أن كل لاعبي الأهلي يلعبون بشكل جماعي، والجميع كان يقاتل داخل الملعب من أجل الفوز.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

موسيماني: الأهلي قادر على تخطي بالميراس وحصد برونزية مونديال العالم للأندية

الشناوي: جاهزون لمواجهة بالميراس.. وهدفنا هو الفوز

الاهلي يسعد جماهيره ببرونزية مونديال الأندية على حساب بالميراس

وزير الرياضة يهنئ النادى الأهلى ببرونزية مونديال الأندية

إبراهيم سعيد يهنئ الاهلي بالحصول على برونزية كأس العالم للأندية

أول تعليق من محمد الشناوى بعد تتويج الأهلى بالميدالية البرونزية فى مونديال الأندية

ترشيحاتنا

75 دقيقة.. الـ VAR يلغي هدف آجايي ويمنع الأهلي من التقدم على بالميراس

الأورام السرطانية.. أنواعها وأطعمة تمنع نموها

لا أريد أن أكون مغرورا.. موسيماني بعد برونزية مونديال الأندية: حققنا أقل مما توقعنا

الصحة العالمية تطلق مبادرة لمساعدة 6 دول في الاستعداد لطرح لقاح كورونا

مؤمن زكريا يحتفل بتتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية

وزير الرياضة يهنئ النادى الأهلى ببرونزية مونديال الأندية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. دراسة: مرضى الربو أكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا.. درة بإطلالة تكشف جمالها

الأورام السرطانية.. أنواعها وأطعمة تمنع نموها

محاولة لزيادة المتابعين على إنستجرام تنتهي بسجن فتاة عشرينية.. ما القصة؟