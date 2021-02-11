لقاء الخميسي تغني لـ فيروز على مسرح ساقية الصاوي

تحيي الفنانة لقاء الخميسي، مساء اليوم، حفلا غنائيا على مسرح ساقية الصاوي بحي الزمالك.



ومن المنتظر أن تقدم لقاء خلال الحفل باقة متنوعة من أغاني بعض المطربين والمطربات الكبار، وعلى رأسهم جارة القمر فيروز.





ولاقى الحفل حماس كثيرين فور إعلانها عنه، ويقام وفقا للإجراءات الإحترازية الصحية.





نشرت لقاء الخميسي البوستر الدعائي للحفل عبر حسابها على "انستجرام، وعلقت عليه قائلة: "منتظراكم في حفلة ساقية الصاوي النهارده".