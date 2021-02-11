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رياضة

أول رد فعل من الخطيب بعد فوز الأهلي بلقب ثالث العالم

الخميس 11/فبراير/2021 - 08:02 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي علي الإشادة بلاعبيه بعد الفوز ببرونزية بطولة العالم للاندية.

واستقبل محمود الخطيب لاعبيه عند صعودهم للمدرج المخصص لهم لمتابعة نهائي مونديال العالم للأندية وهنأهم بالميدالية والفوز علي بالميراس .

ونجح الأهلي في تكرار إنجاز 2006 بالفوز بميدالية برونزية بعد عودته من جديد للمشاركة ‏في كأس العالم للأندية عقب غياب دام 7 سنوات.

وفاز الأهلي على بالميراس بركلات الترجيح 3-2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ‏التي أقيمت اليوم على استاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.‏

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