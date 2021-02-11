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محمد موسى: القابضة للتأمين تشهد تطويرا مؤسسيا وبشريا وتكنولوجيا هائلا

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:37 م
محمد موسى
محمد موسى
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محمد القاضي
أشاد الإعلامي محمد موسى، بالنتائج المتميزة التي حققتها شركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2020، حيث بلغ صافى الأرباح عام 2019/2020 مبلغ 4.1 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 3.0%، فيما حققت الشركة القابضة بصورة مستقلة، صافي ربح 2.2 مليار جنيه.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، للمرة الأولى منذ انشاء الشركة القابضة مجلس الإدارة اعتمد استراتيجية للمجموعة ككل بكافة أنشطتها (التأمين والنشاط العقارى والاستثمارات المالية) وهذه الاستراتيجية بتعتمد على رؤية متكاملة وأهداف محددة وواضحة. 

وتابع، بالفعل بدأ التنفيذ خلال العام المالى السابق بالتوازي مع تحقيق النتائج غير المسبوقة من معدلات نمو ونتائج مالية هى الأضخم فى تاريخ المجموعة ، ومعها تطوير مؤسسى وبشرى وتكنولوجى هائل. 

وأكد محمد موسى، أن استراتيجية التطوير في شركات التأمين التي يقودها هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام  وباسل الحيني رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، وقيادات الشركات الدكتور أحمد عبدالعزيز رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة، وعمر جودة بدأت نتايجها تتضح في ظل الإنطلاقة الكبري لهذه الشركات التي تنافس شركات القطاع الخاص بكل قوة.
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