اتحاد الصحفيين العرب يدين اعتقال حسين خوجلي مالك صحيفة ألوان

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب ما أقدمت عليه السلطات السودانية من اعتقال الصحفي حسين خوجلي مالك صحيفة ألوان، دون وجه حق، لأن هذا الاعتقال يعتبر انتهاكا لحرية الرأي والتعبير ولحقوق الصحفيين بصورة بشعة ويتعارض مع القوانين الدولية وحقوق الانسان بشكل عام.









ويطالب الاتحاد العام للصحفيين العرب بإطلاق سراح حسين خوجلي فورا ويدعو كافة الصحفيين والإعلاميين العرب الوقوف صفا واحدا ضد إجراءات الاعتقال للصحفيين في السودان وتكميم افواههم وترهيبهم.



