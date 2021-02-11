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مطران سمالوط: الأهالي فرحوا باستشهاد أبنائهم في ليبيا رغم ألمهم.. فيديو

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:23 م
الأنبا بفنوتيوس مطران
الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط
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محمود محسن
أكد الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط ان الارهابيين من داعش عند اختطافهم لعدد من اخوتنا في ليبيا خلال ديسمبر 2014 وخلال يناير 2015 أعلنوا ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


وأضاف بفنوتيوس خلال لقاء له ببرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن اهالي الشهداء عند اختطاف ابنائهم وذويهم كانوا يعلمون انه يتم تعذيبهم وتهديدهم.


وتابع مطران سمالوط أن الهدف الرئيسي من اختطاف المصريين في ليبيا خلال هذا الوقت هو الاساءة لمصر بعد انتهاء الحكم الاخوانى ، والفهم الخاطئ للإسلام من تلك الجماعات الإرهابية.


وأشار  بفنوتيوس إلى أن الناس فرحت بعد استشهاد الـ 21 شهيدا رغم الألم الشديد الذي كان موجودا في الفيديو الذي بثته داعش.
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