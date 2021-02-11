تموين الوادي الجديد: إصدار 98 بطاقة تموينية جديدة بدل فاقد

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد ، اليوم الخميس، عن وصول ٩٨ بطاقة تموين ذكية جديدة، (بدل فاقد– بدل تالف– فصل اجتماعي) إلى المديرية والإدارات التابعة لها.





أكد المهندس صلاح السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، ان تم البدء في تسليم البطاقات للإدارات التموينية، وتسليمها للمنتفعين على مستوى مكاتب التموين والإدارات الفرعية الخمسة.





وقال السيد، إنه جرى التشديد والتنبيه على جميع مسئولي التموين بالإدارات التموينية الخمس، بتشكيل لجنة لفرز البطاقات، وتسليمها للمكاتب التموينية المختصة، بدائرة المحافظة، وجرى التشديد والتنبيه على جميع مسئولي التموين بالإدارات التموينية التابعة لمديرية التموين الوادي الجديد، بتشكيل لجنة لفرز البطاقات، وتسليمها للمكاتب التموينية المختصة، بدائرة المحافظة، وجرى بالفعل تسلم البطاقات التموينية الذكية للمنتفعين، وتفعيلها لصرف مقرراتهم التموينية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة.

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ومن جانبه أوضح المهندس صلاح حلمي، مدير المركز المطور لخدمة المواطنين بالخارجة، وصول ٦٠ بطاقة تخص مكتب تموين الخارجة، وجرى بالفعل تسلم البطاقات التموينية الذكية للمنتفعين، وتفعيلها لصرف مقرراتهم التموينية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة.





يذكر أن، وزارة التموين والتجارة الداخلية، حذرت من زعم بعض البقالين التموينين ومنافذ مشروع جمعيتي، قدرتهم على استخراج بطاقات تموينية، وتأدية الخدمات التموينية من خلال موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية، بالمخالفة لتعليمات الوزارة، وشددت الوزارة على أن هناك حملات يومية من قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة، لاكتشاف تجميع وتخزين بقالين التموين لبطاقات التموين، مؤكدة حرمان الأسرة من الدعم التمويني والخبز نهائيا في تلك الحالة، مُطالبة الأفراد بالتعامل الشخصي مع الخدمات التموينية المطروحة على بوابة دعم مصر وموقع دعم مصر.





وفي ذات السياق تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، المشاركة في موسم تصفيات الأوكازيون الشتوي بداية من يوم 7 فبراير ولمدة شهر واحد.





ومن جانبه شدد المهندس صلاح السيد وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، في بيان صحفي اليوم الخميس، على أحكام الرقابة التجارية على المحلات التجارية أثناء فترة الأوكازيون، على أن يكون لكل محل أسبوعين وذلك وفقا لقرار الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية.





كما أكد صلاح، حرصه على تطبيق القرار الوزاري حيث يجري إلزام المحلات المشاركة في الأوكازيون بالحصول المسبق على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية متمثلة في إدارة التجارة الداخلية كما يلزم الجهات المشاركة الإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا بالثمن الفعلى للسلع قبل التخفيضات.





ولفت وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، إلى أن المديرية تمارس دورها بالرقابة على المتاجر التي حصلت على تصريح من المديرية بالدخول في الأوكازيون للتأكد من التزامها بالنسبة المقررة فيما يتعلق بتخفيض الأسعار من عدمه خاصة أن المتجر من حقه تحديد نسبة التخفيض لكن عليه الالتزام بتحقيقها، وهو ما يتم متابعته من قبل إدارة التجارة الداخلية في المديرية.