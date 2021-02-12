إدارة الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بالقاهرة تنظم دورة تدريبية للطلاب أونلاين

تنظم ادارة التدريب بكلية الدراسات العليا للبحوث الاحصائية بجامعة القاهرة عن عقد المستوى الاول فى دورة تدريبة اونلاين بمادة ال R ، وهى لغة من لغات البرمجة تستخدم فى الاحصاء ، وذلك لمدة اسبوعين وسيكون الدورة ٢٠ ساعة .





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كما اعلنت الادارة عن رسوم المصروفات وهى ١٠٠٠ جنية وللحجز سرعة التواصل مع هذا الرقم ٠١٠١٩٤٤٨٨٨٨٩ عبر الواتساب او التواصل على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك" .





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وكما وجه الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بضرورة الالتزام بنظام الامتحانات وفق نظام الأسئلة الموضوعية، وتطبيق المواصفات الفنية للامتحانات ، وذلك وفقًا للمقاييس التي تحدد شكل ومضمون ورقة الأسئلة حيث تتضمن شمولية الاختبار لجميع أجزاء ما تم تدريسه بالفعل، وارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته، وتوزيع الأسئلة على كافة المجالات والمستويات المختلفة من الفهم وإعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب، وأن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتاج إلى تفسير، وأن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة.