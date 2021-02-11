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منوعات

بحبك يا مصر .. نهاوند سري من الأهرامات

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:28 م
نهاوند سري
نهاوند سري
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محمد بدران
شاركت الاعلامية نهاوند سري، المذيعة بقناة النادي الأهلي، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصور جديدة لها خلال تواجدها في الأهرامات.

لفتت نهاوند سري الأنظار في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت بنطلون جينز اسود مع سترة قطنية باللون الأبيض ونسقت معهما جاكيت جلد  وعلقت " love#Egypt 🇪🇬❤️". 

وأنتعلت كوتش ابيض متوسط الطول باللون الأبيض،  فيما ارتدت نظارة شمس متناسقة مع وجهها، ومن الناحية الجمالية، أعتمدت على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا رائعا كشف عن جمال ملامحها.


وتُقدم نهاوند سري البرنامج الصباحي (10 الصبح) عبر شاشة قناة الأهلي، ويشاركها تقديم البرنامج الإعلامي والفنان كريم كوجاك، ويُذاع البرنامج من الجمعة إلي الأربعاء في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة.


قدمت نهاوند سري برنامج التوك شو الصباحي "صباح أون" على قناة (أون تي في) لمدة 5 سنوات، كما شاركت في فقرة الهوانم ببرنامج "كل يوم" مع الإعلامي عمرو أديب عبر قناة ON E، وبرنامج "الحياة اليوم" عبر قناة الحياة بداية عام 2018.


تنتمي نهاوند سرى لعائلة مصرية عريقة حيث أنها حفيدة حسين سري باشا رئيس وزراء مصر الأسبق في عهد الملك فاروق، وتخرجت في كلية الحقوق قسم اللغة الإنجليزية من جامعة القاهرة، وعملت في المحاماة لمدة 3 سنوات، ولكنها لم تستمر لتتجه للعمل بالمجال الإعلامي.



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