الصحة: تصنيع لقاحات كورونا بمصر يحتاج بعض الوقت

قالت الدكتورة نهي عاصم مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، إن الوزارة تعكف حاليا علي إجراء إتفاقيات لوجستية بخصوص تصنيع لقاحات كورونا داخل مصر.





وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "الأمر يحتاج بعض الوقت ونحن نقوم بالتحدث مع الجانب الهندي بهدف التواصل بخصوص لقاح أسترازينيكا، وأن هناك أبحاث تتم فى الهند ويتم متابعتها بشكل مستمر.





ونوهت إلى أن مصر تشهد الآن مرحلة تجارب اللقاحات، ولابد أن تصل مصر للمرحلة الثالثة حتى تتمكن من الدخول في سباق اللقاحات، ونهتم بالجانبين الهندي والصيني بسبب تقارب تكنولوجيا التصنيع، وندرس الآن أوراق لقاح جونسون".





وعن منحني الإصابات في مصر، أكدت نهى عاصم، أن منحنى الوباء في مصر متعلق بمدى تحور الفيروس نفسه فضلا عن مناعة المواطن المصري.