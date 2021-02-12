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بين الناس

سكان أرض بنى فى القناطر الخيرية يطالبون بردم الترعة لتوسعة ورصف الطريق

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:05 ص
صدى البلد
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وسام مختار
يعاني أهالي منطقة أرض بنى فى القناطر الخيرية ، من عدة مشكلات والتي يعد من أبرزها مطالبات برصف الطريق  و ردم الترعة لتسببهم فى العديد من الحوادث ، ووجود القمامة على أطرافها، فهي تبعث برائحة كريهة تسبب الأمراض، وانتشار الحشرات والفئران في المنازل.

ويقول الأهالى فى رسالتهم من خلال خدمة شكاوى " صدى البلد " : لقد تقدمنا بأكثر من شكوى لكى يتم ردم الترعة المتواجده بطريق أرض بنى التى تسببت في الكثير من حالات الوفاة، نظرًا لسقوط السيارات و التكاتك و سقوط الأطفال بها ، لأن الترعة لا تحتوي على أسوار على جانبيها وذلك يسهل حوادث الطرق ، وخاصة أنها على طريق عمومي .

 وأضافوا : بالإضافة إلى الأمراض الناتجة عن هذه الترعة لوجود القمامة بداخلها و على أطرافها، فهي تبعث برائحة كريهة وانتشار الحشرات المحمله بالأمراض والأوبئة ، فكل ما نحتاجه هو ردم هذه الترعة للتخلص من المشكلات الناتجة عنها وتوسيع و رصف الطريق . 

 وأشاروا الى ان على الوحدة المحلية بمدينة القناطر الخيرية وفروعها محاولة إدخال مشروع ردم الترع ضمن مشاريع العام المالي الجديد خاصة وأن الطريق الذي تتكرر عليه الحوادث يعتبر طريقا رئيسيا يمر عليه الأهالي ، مناشدين المسئولين سرعة ردم الترعة المتواجده بطريق أرض بنى التى تسببت فى العديد من الحوادث و انتشار الأمراض بسبب القمامة بداخله . 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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