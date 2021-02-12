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تعليم

لرفع مستوى الأداء الوظيفي.. عقد برامج تدربية للعاملين بصيدلة عين شمس

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:01 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
قال الدكتورة خالد ابو شنب القائم بعمل عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس ان وحدة ضمان الجودة بالكلية بالتعاون مع مؤسسة الخدمة المدنية لتنمية الموارد البشرية تعلن عن عقد برامج تدربية للعاملين بالكلية للبرامج الاتية :

1_ قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتقويم الاداء الوظيفي 
2_ التحول الرقمي 
3_ اعداد القاده
4_ادارة الذات والتنمية البشرية 
5_ ادارة الازمات والكوارث 

وأشار  الدكتور خالد الي بدء الدورات وذلك من يوم 15 فبراير حتي 8مارس 2021 وذلك لتنمية قدرات ومهارات العاملين بالكلية لرفع مستوي الاداء الوظيفي .


كما أكد الدكتور خالد أبو شنب عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس ،علي بدء الإختبارات بالكلية وفقًا لقرار المجلس الأعلي للجامعات في 20 فبراير الحالي ، لافتًا الى تقديم كافة الإستعدادات للحفاظ علي الطلاب من إنتشار عدوى كورنا بينهم.



كما أوضح "أبو شنب " خلال تصريحاته لـ موقع صدى البلد أن الإختبارات بالكلية لمدة ساعتين لا يمكن للطالب الخروج الإ بعد مرور ساعة من مدة الإمتحان ، لافتًا  الى ان الكلية قد انتهت من اداء الإختبارات العملية بنهاية شهر ديسمبر الماضى.

 

ولفت عميد الكلية الي أن الكلية تبدأ إختبارات  النظرية والتي يختلف شكل الإختبار حسب طبيعة المادة التى يدرسها الطلاب ، مشددًا علي إلتزام الطلاب بالتدابير الوقائية والمعلنة من قبل منظمة الصحة العالمية.


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