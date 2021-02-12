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رئيس كفر شكر يكشف تفاصيل استغلال المنصب لتسمية الشوارع بأسماء الأقارب.. فيديو

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:41 ص
كفر شكر
كفر شكر
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محمد القاضي
كشف اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، تفاصيل تسمية الشوارع بأسماء أقارب مسئول بمجلس مدينة كفر شكر.

وقال "رفعت"، خلال مداخلة عبر فضائية "القناة الأولى المصرية"،: «المراكز التكنولوجيه كانت تحتاج إلى هيكله عناوين، وشوارع كفر شكر كانوا شارعين بأسماء، والباقي لم يكن لها مسميات»، موضحا: «كان لا بد من تسمية باقي الشوارع من أجل استكمال باقي المراكز التكنولوجية».

واشار: «تم التنسيق مع وزارة التخطيط، من أجل الحصول على أسماء الشوارع، حتى لا يحدث اختلاف»، متابعا: «اكتشفنا ان هناك أسماء مكررة لعائلة واحدة، وتم تحويل الموضوع للشئون القانونية، والمتسبب فيها هو المدير التنظيمي المسئول عن الموضوع».

وأوضح: «أسماء الشوارع كانت تخص أسماء أفراد في عائلة المدير التنظيمي»، لافتا: «كان هناك اتفاق على تسمية الشوارع بأسماء أقدم من فيها».
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