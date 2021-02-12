رئيس كفر شكر يكشف تفاصيل استغلال المنصب لتسمية الشوارع بأسماء الأقارب.. فيديو

كشف اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، تفاصيل تسمية الشوارع بأسماء أقارب مسئول بمجلس مدينة كفر شكر.





وقال "رفعت"، خلال مداخلة عبر فضائية "القناة الأولى المصرية"،: «المراكز التكنولوجيه كانت تحتاج إلى هيكله عناوين، وشوارع كفر شكر كانوا شارعين بأسماء، والباقي لم يكن لها مسميات»، موضحا: «كان لا بد من تسمية باقي الشوارع من أجل استكمال باقي المراكز التكنولوجية».





واشار: «تم التنسيق مع وزارة التخطيط، من أجل الحصول على أسماء الشوارع، حتى لا يحدث اختلاف»، متابعا: «اكتشفنا ان هناك أسماء مكررة لعائلة واحدة، وتم تحويل الموضوع للشئون القانونية، والمتسبب فيها هو المدير التنظيمي المسئول عن الموضوع».





وأوضح: «أسماء الشوارع كانت تخص أسماء أفراد في عائلة المدير التنظيمي»، لافتا: «كان هناك اتفاق على تسمية الشوارع بأسماء أقدم من فيها».