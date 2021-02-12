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رياضة

على وضعك.. الأهلي يوجه رسالة خاصة لـ الشناوي عقب التتويج بالبرونزية

الجمعة 12/فبراير/2021 - 08:32 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
وجه النادي الأهلي رسالة لـ محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي والمنتخب عقب التتويج بـبرونزية كأس العالم للأندية في قطر .

ونشر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صوره لـ محمد الشناوي .

وعلق : "علي وضعك يا شناوي "

توج حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، محمد الشناوي، بجائزة رجل مباراة الأهلي وبالميراس، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية في قطر.

وحقق الأهلي برونزية كأس العالم للأندية بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 في المباراة التي انتهي وقتها الأصلي بنتيجة 0-0 اليوم الخميس على ستاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.

وخسر الأهلي نصف النهائي أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 2-0، وفي المقابل كان قد خسر بالميراس أمام تيجريس أونال المكسيكي بهدف نظيف.

وحقق الأهلي برونزيو كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد 15 عامًا من الفوز بها لأول مرة عام 2006.
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