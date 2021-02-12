المتحدث الرسمي للإسماعيلي: النادي تعرض لظلم أكثر من مرة في التحكيم

أعد المركز الإعلامي للنادي الإسماعيلي فيديو بكل الحالات التحكيمية والتي تسببت في ضياع نقاط من الاسماعيلي كانت كفيلة بتغيير موقفه في جدول المسابقة ويرصد الفيديو مدى الظلم الذي تعرض له الإسماعيلي من الفار والحكام وسوف يتم إرساله إلي اللجنة التي تدير اتحاد الكرة ولجنة الحكام بوسائل الاعلام.





وصرح علاء وحيد المتحدث الرسمي للنادي الاسماعيلي بان النادي ظلم اكثر من مره وبتكرار غريب من الحكام والفار وما حدث في مباراه الاتحاد من عدم احتساب ضربه جزاء صحيحه في الشوط الأول بعد تعمد مدافع الاتحاد عرقلة محمد صادق في منطقة الجزاء بوضوح وظهر ذلك في إعادة اللعبة وتجاهل الحكم الفار او لم يستمع لندائه بدليل تغيره جهاز الصوت الخاص به بعد اللعبه مباشره كانت كفيلة بتغير سير المباراة





وطالب النادي الاسماعيلي من لجنة الحكام توضيح ما حدث وهل انقطع اتصال الحكم بالفار ولماذا لم يعود له بعد إصلاح الصوت لان ناتج هذا عدم احتساب ضربه جزاء صحيحه للإسماعيلي، حيث تمت الإشارة إلى تكررت أخطاء الفار والحكام اكثر من مره في مباريات الاسماعيلي مع الانتاج الحربي والبنك الاهلي والمحلة وآخرها أمام الاتحاد مما أصاب الفريق وجماهيره بالإحباط لفقدان نقاط مستحقة للفريق.



