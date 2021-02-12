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توك شو

الصدق دائما ما ينجي صاحبه.. تعرف على جزاء الكاذبين في القرآن الكريم

الجمعة 12/فبراير/2021 - 09:27 ص
محمد عيد كيلاني،
محمد عيد كيلاني، مدير عام المساجد بوزارة الأوقاف
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إسراء صبري

قال محمد عيد كيلاني، مدير عام المساجد بوزارة الأوقاف، إن الكذب والغش والتدليس آفة من آفات المجتمع..خاصة في البيع والشراء، معقبا:نحتاج إلى إصلاح جزئية الصدق في البيع والشراء.


واسترسل "كيلاني" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ميدان البيع والشراء يحتاج صدق وإيمان..معقبا: الناس بفتكر أن البيع والشراء يتم من خلال الحيل.

وأكمل: النبي صلى الله عليه وسلم شدد على ضرورة التعامل بالصدق بين الناس وخاصة في البيع والشراء، معقبا: النبي صلى الله عليه وسلم لخص الصدق في أنه "المنجي" أي أن الصدق دائما ما ينجي صاحبه.

وأضاف، القرآن الكريم يعلمنا أدب الصدق في الحديث، معقبا:" الصدق له مراتب ودرجات، منه الصدق مع الله ومع النفس ومع الناس.
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