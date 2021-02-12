الصدق دائما ما ينجي صاحبه.. تعرف على جزاء الكاذبين في القرآن الكريم





قال محمد عيد كيلاني، مدير عام المساجد بوزارة الأوقاف، إن الكذب والغش والتدليس آفة من آفات المجتمع..خاصة في البيع والشراء، معقبا:نحتاج إلى إصلاح جزئية الصدق في البيع والشراء.









واسترسل "كيلاني" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ميدان البيع والشراء يحتاج صدق وإيمان..معقبا: الناس بفتكر أن البيع والشراء يتم من خلال الحيل.





وأكمل: النبي صلى الله عليه وسلم شدد على ضرورة التعامل بالصدق بين الناس وخاصة في البيع والشراء، معقبا: النبي صلى الله عليه وسلم لخص الصدق في أنه "المنجي" أي أن الصدق دائما ما ينجي صاحبه.





وأضاف، القرآن الكريم يعلمنا أدب الصدق في الحديث، معقبا:" الصدق له مراتب ودرجات، منه الصدق مع الله ومع النفس ومع الناس.