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تعليم

بدء تطعيم الأطقم الطبية والتمريض بمستشفيات جامعة القاهرة ضد فيروس كورونا

الجمعة 12/فبراير/2021 - 09:27 ص
تطعيم الأطقم الطبية
تطعيم الأطقم الطبية والتمريض بمستشفيات جامعة القاهرة
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مريم عزت-احمد الشاهد
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بدء المرحلة الأولى لتلقي الأطقم الطبية والتمريض بمستشفيات الجامعة للتطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد، لحمايتهم من الإصابة بالعدوى واستمرار تقديم الخدمات الطبية للمرضى، كما سيتم تطعيم كبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية من العاملين بمستشفيات الجامعة لاحقًا حسب برنامج وزارة الصحة وعدد الدفعات الواردة.، مشيرًا إلى أن عملية التطعيم تأتي في إطار خطة الدولة وبالتعاون بين وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي.

من جانبها، قالت الدكتورة هالة صلاح عميد كلية الطب، إن اللقاح متاح بالمجان للأطقم الطبية، وأن تلقي اللقاح اختياري، وتحصل عليه الفرق الطبية بعد التوقيع على الموافقة المستنيرة والإجابة على الأسئلة الخاصة بالحالة الصحية.

وكان رئيس جامعة القاهرة، قد خاطب وزارة الصحة والسكان رسميًا منذ فترة مبكرة من أجل توفير لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية والتمريض بمستشفيات جامعة القاهرة، والأساتذة والعاملين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مع استعداد لتحمل الجامعة لكافة التكاليف.
جدير بالذكر أن جامعة القاهرة كانت من أوائل المؤسسات التي وضعت آليات صارمة لإدارة المستشفيات الجامعية للحفاظ على الأطقم الطبية والعاملين بها لتجاوز أزمة فيروس كورونا من خلال العديد من الإجراءات ومن بينها وضع خطة استراتيجية لمواجهة كورونا في ديسمبر ٢٠١٩ وتم اعلانها في يناير ٢٠٢٠، وإصدار عدد من الأدلة للتوعية بكيفية المواجهة وقواعد العزل المنزلي، وتحويل مستشفى قصر العيني الفرنساوي ومستشفى الباطنة إلى مستشفيات عزل مخصصة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وعلاجهم بالمجان، إلى جانب إعفاء أقاربهم من الدرجة الأولى من تكاليف العلاج بنسبة 50%.

بدء تطعيم الأطقم الطبية والتمريض بمستشفيات جامعة القاهرة ضد فيروس كورونا
بدء تطعيم الأطقم الطبية والتمريض بمستشفيات جامعة القاهرة ضد فيروس كورونا
بدء تطعيم الأطقم الطبية والتمريض بمستشفيات جامعة القاهرة ضد فيروس كورونا
بدء تطعيم الأطقم الطبية والتمريض بمستشفيات جامعة القاهرة ضد فيروس كورونا
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