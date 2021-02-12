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أخبار العالم

مستعدون للحرب.. روسيا تهدد بقطع علاقتها بالاتحاد الأوروبي

الجمعة 12/فبراير/2021 - 09:54 ص
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، أن بلاده مستعدة لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، إذا قام الأخير بفرض عقوبات تشكل خطرًا على اقتصاد روسيا.

وقال لافروف في تصريحات نقلتها وكالة "نوفوستي" الروسية: "نحن مستعدون لذلك (قطع العلاقات). في حال رؤيتنا فرض عقوبات على بعض القطاعات، التي تشكل خطرًا على اقتصادنا".

وأضاف: "لا نريد أن ننعزل عن الحياة العالمية، ولكن علينا أن نكون مستعدين لذلك. إذا كنت تريد السلام عليك الاستعداد للحرب".

جاء ذلك ردًا على دعوات داخل الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على روسيا، بسبب قضية المعارض الروسي، أليكسي نافالني، وطرد 3 دبلوماسيين أوروبيين من موسكو على خلفية مشاركتهم في مظاهرات غير مرخص بها.
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