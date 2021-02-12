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تعليم

عميدة إعلام القاهرة تكشف عن شكل الامتحانات وعدد الأسئلة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:49 ص
الدكتورة هويدا مصطفى
الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة
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أحمد الشاهد
كشفت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة عن نظام امتحانات الفصل الدراسي الأول وكيفية وضع الأسئلة ، سواء لطلاب الدراسات العليا أو طلاب مرحلة البكالوريوس . 

وأوضحت ، لـ "صدى البلد" أن الامتحانات ستكون بنظام "البابل شيت" ولمدة ساعة و نصف ، حيث تتضمن 40 سؤالًا ما بين اختيار بين بدائل أو توضيح صحة العبارات وذلك بالنسبة لطلاب الدراسات العليا .

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وأضافت هويدا مصطفى ، أنه بالنسبة لطلاب مرحلة البكالوريوس ستكون أيضا بنظام "البابل شيت" وتكون أسئلة اختيار بين بدائل أو صح و خطأ و تكون مدتها ساعة ، حيث تتضمن 25 سؤالًا .

وكانت عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة قد أوضحت أنه سيتم إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الدراسات العليا وطلاب مرحلة البكالوريوس اعتبارا من يوم 24 من فبراير الجاري .

كما أنه سيتم إجراؤها "أونلاين" من خلال المنصة الالكترونية الخاصة بالكلية .
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