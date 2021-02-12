عميدة إعلام القاهرة تكشف عن شكل الامتحانات وعدد الأسئلة

كشفت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة عن نظام امتحانات الفصل الدراسي الأول وكيفية وضع الأسئلة ، سواء لطلاب الدراسات العليا أو طلاب مرحلة البكالوريوس .





وأوضحت ، لـ "صدى البلد" أن الامتحانات ستكون بنظام "البابل شيت" ولمدة ساعة و نصف ، حيث تتضمن 40 سؤالًا ما بين اختيار بين بدائل أو توضيح صحة العبارات وذلك بالنسبة لطلاب الدراسات العليا .





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وأضافت هويدا مصطفى ، أنه بالنسبة لطلاب مرحلة البكالوريوس ستكون أيضا بنظام "البابل شيت" وتكون أسئلة اختيار بين بدائل أو صح و خطأ و تكون مدتها ساعة ، حيث تتضمن 25 سؤالًا .





وكانت عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة قد أوضحت أنه سيتم إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الدراسات العليا وطلاب مرحلة البكالوريوس اعتبارا من يوم 24 من فبراير الجاري .





كما أنه سيتم إجراؤها "أونلاين" من خلال المنصة الالكترونية الخاصة بالكلية .